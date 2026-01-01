Eksplozija u Kaštelima: Dvojica muškaraca hitno prevezena u bolnicu

Djelatnici hitne medicinske pomoći Kaštela su jučer oko 13.30 sati u bolnicu dovezli dva muškarca (1981. i 1988.), koji su zadobili opekline po licu i rukama. Zadržani su u bolnici na daljnjem liječenju.

Utvrđeno je da su ozlijeđeni u objektu na području Divulja. Na mjestu događaja obavljen je očevid uz sudjelovanje inspektora za zaštitu od požara. Utvrđeno je došlo do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina.

U događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

