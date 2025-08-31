HIT NA INTERNETU /

Dok je u bolnici, fanovi Halidu Bešliću posvetili emotivne stihove: ‘Nema onog koji ga ne voli’

Foto: Robert Anic/Pixsell

Video se u kratkom roku proširio društvenim mrežama

31.8.2025.
22:36
Hot.hr
Robert Anic/Pixsell
Pjevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitaliziran u Sveučilišnom kliničkom centru u Sarajevu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Brojni božavatelji na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost i šalju mu poruke podrške, nadajući se da će se još jednom uspješno izboriti s problemima sa zdravljem, a neki od njih su mu posvetili i dirljive stihove.

@amrakumro Sto se isplakah Boze dragi🥹 Babo ce se dici iz pepela kao 100 puta do sada❤️ Inspiracija je za dobrotu i ljubav, postovanje- inspiracija je samo za dobro sto jedan covjek moze imati. NIKAD I NIKO KAO KRALJ ! Sve si nas babo nasekirao al tebi je oprosteno❤️ Halid je mnogo voljen ! #halidbeslic #amrakumro #fyp #balkantiktok #viral ♬ original sound - Amra Kumro -Prof. Estr.Novinar

Jedan korisnik TikToka tako je smislio stihove u kojima se spominju nazivi Halidovih najvećih hitova, a pjesma je dobila i glazbu. Snimka je brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije obožavatelja.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Kako su mediji ranije pisali, nakon problema s jetrom pjevaču su počeli otkazivati i bubrezi što je dodatno zabrinulo njegove fanove. Halidu su ohrabrenje pružili i brojni kolege s glazbene scene. Tako su nedavno fotografije objavile i poznate pjevačice Hanka Paldum i Slađana Mandić, u znak podrške i sa željom za njegovo brzo ozdravljenje. 

Halid BešlićPjevačZdravstveno Stanje
