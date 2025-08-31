Ava Karabatić o indicentu kojem je svjedočila u centru Zagreba: 'To su kompleksi koji se prenose...'

Ava Karabatić (37), bivša reality zvijezda i spisateljica nedavno se preko svog Instagrama javila iz Švicarske, gdje sudjeluje na Fashion Weeku u Baselu, a uz modne trenutke podijelila je i neugodno iskustvo koje ju je pogodilo u Zagrebu.

“Za mene su modni eventi više od posla – to su trenuci u kojima uživam u estetici i energiji ljudi. U Baselu nosim kreaciju dizajnerice Nede, i istinski uživam u svemu”, napisala je Ava, ali pažnju pratitelja privukao je dio u kojem govori o sceni kojoj je nedavno svjedočila na Britancu.

Naime, u središtu Zagreba vidjela je kako dvije djevojčice ismijavaju vršnjakinju jer ne nosi markiranu odjeću i tenisice. “Ostala sam šokirana. Zar smo došli do toga da vrijednost osobe određuju logotipi na majici?”, upitala je.

U objavi se posebno obratila roditeljima, naglasivši da djeca često samo odražavaju ono što uče kod kuće. “To nije odgoj. To su kompleksi koji se prenose s generacije na generaciju”, napisala je, poručivši da je odgovornost upravo na odraslima.

Foto:

Kao suprotnost, istaknula je ponašanje djece koje je srela u Baselu: “Tamo nije bitno što nosiš, već kakva energija dolaziš. Djeca su pristojna, otvorena i neopterećena brendovima.”

Na kraju je ostavila snažno pitanje koje je potaknulo brojne reakcije: “Želimo li da nam djeca odrastaju kao robovi trendova ili kao slobodne, samosvjesne osobe?”.

