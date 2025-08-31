Od studenta filozofije do seks-simbola: 'Kad sam upoznao suprugu, zamijenila me je s Clooneyem'

SLAVI ROĐENDAN /

Foto: Profimedia
Holivudski velikan Richard Gere, čije je ime desetljećima sinonim za šarm, talent i karizmu, danas slavi 75. rođendan. Od seks-simbola do predanog obiteljskog čovjeka, Gereov put je priča o transformaciji koja i danas fascinira.
Richard Gere slavi 75. rođendan! Holivudski zavodnik, budist i humanitarac, kroz pet desetljeća karijere osvojio je svijet ulogama u filmovima poput Američki žigolo, Časnik i džentlmen, Zgodna žena i Chicago. Iako nikada nije dobio Oscara, njegove uloge uvijek će ostati zapamćene. 

Njegov život nije obilježio samo glamur filmskog platna: posvetio se duhovnosti, borbi za Tibet, humanitarnom radu i obitelji. Od ljubavi s Cindy Crawford do sreće u braku sa španjolskom aktivisticom Alejandrom Silvom, Gereov privatni život oduvijek je intrigirao javnost.

Kada je upoznao svoju ljubav Alejandru, Richard se našalio da mu supruga nije imala pojma tko je on: "Mislila je da sam Clooney", rekao je.

Kako se ovaj vječni džentlmen mijenjao kroz godine i koje su ga žene obilježile pogledajte u našoj fotogaleriji.

31.8.2025.
12:54
Hot.hr
Richard GereGlumacRođendan
