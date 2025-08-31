Tony Cetinski održao koncert za pamćenje u Puli: Publika bila kao u transu

GLAZBENI SPEKTAKL /

Foto: Srecko Niketic/pixsell
Tony Cetinski (56), poznati hrvatski pjevač i glazbenik, održao je spektakularan koncert u pulskoj Areni. Povijesni amfiteatar bio je pun do posljednjeg mjesta, a publika je uživala u vrhunskom glazbenom doživljaju. Jedan od posebnih gostiju večeri bio je pjevač Dino Jelusić (33), koji se pridružio Toniju na pozornici i dodatno oduševio okupljene. Tony je izveo neke od svojih najvećih hitova, a publika je pjevala s njim u glas.

31.8.2025.
8:32
Hot.hr
Srecko Niketic/pixsell
Tony CetinskiArena Pula
