Tony Cetinski održao koncert za pamćenje u Puli: Publika bila kao u transu

Tony Cetinski (56), poznati hrvatski pjevač i glazbenik, održao je spektakularan koncert u pulskoj Areni. Povijesni amfiteatar bio je pun do posljednjeg mjesta, a publika je uživala u vrhunskom glazbenom doživljaju. Jedan od posebnih gostiju večeri bio je pjevač Dino Jelusić (33), koji se pridružio Toniju na pozornici i dodatno oduševio okupljene. Tony je izveo neke od svojih najvećih hitova, a publika je pjevala s njim u glas.