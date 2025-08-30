S boljom polovicom, same ili s prijateljicom: Zgodne Zadranke ovaj vikend pokazale najbolja izdanja

Premda oblačno prijepodne, Zadrani nisu propustili priliku da prošetaju centrom grada. Brojni su se istaknuli u zanimljivim modnim kombinacijama, a bilo je onih koji su ovaj "malo hladniji" dan iskoristili i za tjelovježbu.

Posebno su pažnju privlačile zgodne dame u trendi kombinacijama; od ležernih haljina do elegantnih ljetnih outfita. No, ni muškarci nisu zaostajali. U opuštenim, ali pažljivo odabranim modnim izdanjima pokazali su da itekako znaju kako ostaviti dojam.