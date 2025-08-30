Slavna tenisačica misli kako je svi žele 'skinuti': 'To mi je kompliment'

Emma Raducanu, trenutno 36. igračica na WTA ljestvici, doživjela je vremenski najbrži poraz, ujedno time i oproštaj od Grand Slama u svojoj karijeri. Na US Openu koji se ovih dana održava u New Yorku izgubila je u petak, u trećem kolunatjecanja, od devete nositeljice Elene Rybakine rezultatom 6-2, 6-1 za samo 62 minute igre.

'Osjećam se kao meta'

Raducanu, koja je teniski svijet šokirala 2021. kada je s 18 godina i kao 150. igračoca svijeta osvojila US Open bez izgubljenog seta, svjesna je da je njezin meteorski uspon promijenio odnos suparnica prema njoj. Smatra kako, kad TOP igračice igraju protiv nje, posebno ju žele "skinuti", pobijediti, uzeti joj skalp...

"Kad TOP igračice igraju protiv mene, imaju priliku dokazati da su na vrhu i da su tamo s razlogom. Mislim da su svaki put kad sam igrala djevojke pokazale upravo to. Osjećam da su podigle razinu igre i to doživljavam kao kompliment, ali istovremeno znam da me čeka još puno posla", govori Emma Raducanu, čije riječi prenosi The Sun.

Ove godine ždrijeb joj nije išao na ruku. Ranije je ispala od Ige Świątek na Australian Openu i Roland Garrosu te od prve igračice svijeta, Bjeloruskinje Aryne Sabalenke u Wimbledonu.

Rybakina nezaustavljiva pred Annom Wintour

Protiv Rybakine, bivše wimbledonske prvakinje, Raducanu nije imala rješenja. Kazahstanka je za 15 gemova postigla čak 23 winnera i četiri puta oduzela servis Britanki. Na tribinama Flushing Meadowsa meč je pratila i modna urednica Anna Wintour, a 26-godišnja Rybakina plasirala se prvi put u karijeri u osminu finala US Opena.

Raducanu je priznala da nije mogla pronaći ritam:

"Imala sam osjećaj da svaka lopta dolazi s tolikom težinom, bila sam iznenađena kada sam dobila kraću loptu. Rybakina je sve radila bolje – servirala, vraćala i nije mi dopustila da uđem u ritam.“

Novi trener, polagani napredak

Raducanu od nedavno surađuje sa španjolskim trenerom Franciscom Roigom, nekadašnjim članom tima Rafaela Nadala. Partnerstvo će trajati do kraja godine, a iako je suradnja kratka, Britanka kaže da već vidi pomake:

"Prošla su tek tri tjedna, ali osjetim određena poboljšanja. Naravno, danas su se istaknule i moje slabosti. On ne može činiti čuda, ali idemo u dobrom smjeru.“

Đoković izbacio Norrieja

Loše britansko izdanje na US Openu dodatno je upotpunio Cameron Norrie (30), koji je ispao u trećem kolu od Novaka Đokovića. Srbin je slavio sa 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 na najvećem stadionu na turniru, Arthur Asheu.