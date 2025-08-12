Slavna tenisačica tražila da se dijete izbaci sa stadiona: 'Stvarno to želite?!'

Emma Raducanu je tijekom meča s Arynom Sabaljenko na Cincinnati Openu u ponedjeljak, u trenutku kad je bila u naletu i trebala maksimalnu koncentraciju, zatražila izbacivanje uplakanog djeteta sa stadiona. Britanska zvijezda i jedna od najpopularnijih tenisačica današnjice servirala je u ključnom trenutku odlučujućeg trećeg seta, kada joj je plač iz publike počeo ometati koncentraciju, prenosi britanski The Sun.

Morala braniti break lopte Servirajući pri rezultatu 3-4 u trećem setu, Raducanu je morala obraniti nekoliko break lopti protiv najbolje na svijetu. Prijelazeći na servis pri izjednačenju, Raducanu je zaustavila serviranje i okrenula se nakon što je dijete zaplakalo.

Servirajući pri rezultatu 3-4 u trećem setu, Raducanu je morala obraniti nekoliko break lopti protiv najbolje na svijetu. Prijelazeći na servis pri izjednačenju, Raducanu je zaustavila serviranje i okrenula se nakon što je dijete zaplakalo. Frustrirana Emma Raducanu okrenula se potom prema sutkinji i rekla:

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS.



ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point - NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

'To je dijete. Stvarno želite da izbacim dijete sa stadiona?!"

"Prošlo je, otprilike, 10 minuta."

Nevjerujući, sutkinja je rekla:

"To je dijete. Stvarno želite da izbacim dijete sa stadiona?!"

'Mogu dojaviti da se to napravi'

Izgledajući neimpresionirano i kao da ju niti malo nije briga za dijete, Raducanu je samo slegnula ramenima. Kada su neki gledatelji iz publike počeli odgovarati "da", Emma Raducanu je pokazala na njih i nasmiješila se u znak slaganja. Dok se brisala ručnikom, sutkinja je kazala:

"Mogu dojaviti da se to napravi, ali za sada moramo nastaviti." Nakon nevjerojatnih 13 izjednačenja i obranjene četiri break lopte, Raducanu je konačno uspjela zadržati svoj servis za 4-4.

Svjetska 39. igračica nije dopustila da je taj trenutak izbaci iz takta, unatoč pritisku koji je na nju vršila prva igračica Sabaljenka. Ostatak trećeg seta ostala je bez servisa, što je značilo da će meč biti odlučen tie-breakom posljednjeg seta. Sabaljenka je potom osvojila tie-break 7-5, čime se progurala u treće kolo sa 7-6. 4-6, 7-6. Raducanu je dobila fantastične ovacije pri izlasku s terena, a čak je i Sabaljenka pljeskala hrabrom trudu svoje protivnice u borbi koja je trajala tri sata i 12 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Raducanu nova velika priča svjetskog tenisa, Hrvat joj pomogao u razvoju