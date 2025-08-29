KAO DA JE JESEN /

Kišni dan nije ih zastrašio: Građani izašli na ulice i normalno obavljali sve aktivnosti

Kišni dan nije ih zastrašio: Građani izašli na ulice i normalno obavljali sve aktivnosti
Foto: Neva Zganec/pixsell
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagreb je danas zahvatila najavljena promjena vremena. U poslijepodnevnim satima gradom je protutnjao jak pljusak, a temperature su naglo pale. Obilna kiša nakratko je usporila promet i rashladila užarene gradske ulice, no građani su nastavljali uobičajeno obavljati svoje aktivnosti i obveze po centru grada.

VEZANE VIJESTI: 

Meteorolog o vremenu do kraja dana: Izdan najviši stupanj upozorenja, prijete obilna kiša i tuča

Nevrijeme poharalo susjede, sada ide prema nama: Za ove regije izdano je crveno upozorenje

Nema kraja koloni prema Zagrebu: Zastoji na autocestama, vozi se uz ograničenje brzine

29.8.2025.
21:17
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
ZagrebKiša I Pljuskovi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAO DA JE JESEN /
Kišni dan nije ih zastrašio: Građani izašli na ulice i normalno obavljali sve aktivnosti