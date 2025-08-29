Nazivaju je hrvatskom Meghan Markle: Tko je supruga Dominika Livakovića koja osvaja otmjenim stilom?

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Dominika Livakovića (30), Helena Matić često plijeni pažnju javnosti elegancijom i stilom zbog čega je mnogi zovu “hrvatskom Meghan Markle”. Helena i Dominik započeli su vezu 2017. godine preko zajedničkih prijatelja. Par se zaručio u proljeće 2021. godine, a vjenčali su se u lipnju 2022. u crkvi sv. Stošije u Zadru. Svadbenu zabavu uveličali su nastupi Petra Graše i Saše Matića, a u siječnju 2024. godine Helena je rodila njihovog prvog sina, Joakima, u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

Helena je magistrica industrijskog dizajna, a prije toga bila je aktivna u umjetničkom klizanju kao članica kluba Zagrebačke pahuljice. Na Instagramu broji 48 tisuća pratitelja na kojem se najčešće mogu naći objave iz privatnog života te fotografije s različitih putovanja. Također, brojni fanovi često komentiraju i njezine modne kombinacije pri čemu Helena prima brojne pohvale.