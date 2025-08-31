Posljednje ljeto princeze Diane: Najljepše trenutke provela je u St. Tropezu

Prije 28 godina svijet je zavijen u crno kada je 31. kolovoza 1997. u Parizu poginula princeza Diana, žena koju su milijuni obožavali zbog njezine topline, humanitarnog rada i hrabrosti da krši kraljevska pravila. Tog kobnog dana završilo je i njezino posljednje ljeto – ljeto koje je bilo protkano željom za slobodom, novom ljubavi i bijegom od okova koje joj je donio život pod povećalom javnosti.