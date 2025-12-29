Kate Winslet o prvim intimnim iskustvima: 'Ljubila sam djevojke i mladiće'

Kate Winslet (50) otvoreno je progovorila o svojoj mladosti i intimnim iskustvima iz tinejdžerskih dana, otkrivši da su njezini prvi takvi trenuci bili – sa ženama. Glumica je pritom naglasila da u to vrijeme nije bila „posebno razvijena ni u jednom smjeru“, već jednostavno znatiželjna i otvorena.

Gostujući u podcastu Team Deakins, oskarovka otkrila je kako su njezina prva intimna iskustva u tinejdžerskim godinama bila upravo s djevojkama.

„Podijelit ću nešto što nikada prije nisam podijelila. Neka od mojih prvih intimnih iskustava kao mlade tinejdžerice bila su s djevojkama“, rekla je Winslet, dodavši kako je tijekom tog razdoblja ljubila i djevojke i mladiće. „Nisam bila posebno razvijena ni u jednom smjeru“, iskreno je priznala.

Foto: Miramax - Wingnut Films - Fontan/christophel Collection/profimedia

Foto: Miramax - Wingnut Films - Fontan/christophel Collection/profimedia

Govoreći o filmu Heavenly Creatures iz 1994. godine, u kojem glumi uz Melanie Lynskey (48) dvije tinejdžerice povezane snažnim i opsesivnim prijateljstvom, Winslet je objasnila da su joj upravo ta osobna iskustva iz mladosti pomogla razumjeti i izgraditi intenzivnu povezanost između likova.

„U toj fazi života bila sam znatiželjna i mislim da sam duboko razumjela tu snažnu povezanost koju su te dvije djevojke imale“, rekla je. Dodala je kako ju je svijet u kojem su se nalazile njezin lik i lik Melanie Lynskey odmah uvukao, iako je s vremenom postao razoran za obje, obilježen nesigurnostima i ranjivošću.

Heavenly Creatures, koji je režirao Peter Jackson (64), bio je Winsletina probojna uloga i početak velike karijere. Unatoč svjetskoj slavi, glumica je godinama pažljivo čuvala privatnost svog osobnog života.

