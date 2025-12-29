Budi se tržište kriptovaluta: Bitcoin ponovno iznad 90.000 dolara

Vrijednost Bitcoina porasla je za 3.1%, dosegnuvši u Singapuru više od 90.200 dolara, dok je i Ether zabilježio rast od 4%, preskočivši granicu od 3.000 dolara, piše Bloomberg.

Za razliku od tržišta dionica, gdje je indeks S&P 500 uoči Božića dosegnuo rekordne vrijednosti, Bitcoin je uglavnom stagnirao. Kripto tržište se još uvijek oporavlja od višetjedne rasprodaje koja je započela u listopadu likvidacijom pozicija s polugom vrijednih oko 19 milijardi dolara.

Taj je događaj uzdrmao tržište, a ulagači su se otad ustručavali kladiti na značajniji oporavak. Ipak, sada se pojavljuju prvi znakovi promjene raspoloženja.

Bitcoin je 6. listopada dosegnuo rekordnu vrijednost od 126.251 dolara.

Slijedi pad Bitcoina?

No samo dan ranije, Mike McGlone iz Bloomberga predvidio je da će vodeća kriptovaluta ući u "razornu silaznu spiralu" te da će sljedeća godina biti godina katastrofalnog "povratka prosjeku", objavio je Trendingview.

Analitičari čak smatraju da će se vratiti u "normalu" i cijenu od 10.000 dolara. Ova je brojka otprilike jednaka onoj na kojoj se Bitcoin kretao prije spekulativne manije ere nakon 2020.

No ne slažu se svi anitičari s ovom vrlo pesimističnom procjenom.

McGlone se osvrnuo na druge vrste imovine u fizičkom svijetu u kojoj se pohranjuje imovina, a to su uz zlato, srebro, platina i paladij.

S druge strane, Bloombergov analitičar kaže da je klasa kripto imovine inflacijska i beskonačna.

McGlone vjeruje da ova prekomjerna ponuda "kripto imovine" razvodnjava kapital koji ulazi u taj prostor.

McGlone je inače ranije bio jedan od najglasnijih koji su predviđali da će Bitcoin neizbježno dosegnuti 100.000 dolara.

Tijekom ere stimulansa, McGlone je bio izrazito optimističan. Tvrdio je da Bitcoin sazrijeva u globalnu rezervnu imovinu.

Međutim, do 2025. McGlone je potpuno napustio narativ o "digitalnom zlatu". Počeo je ukazivati ​​na "razliku": zlato je dosezalo rekordne vrijednosti, ali Bitcoin se mučio da održi korak.

Vjeruje da globalno gospodarstvo ulazi u deflacijsku recesiju. U takvom okruženju, gotovina je kralj.

