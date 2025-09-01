Vjekoslava Bach i njen 25 godina mlađi partner slave pola godina veze: 'Malo po malo'

Voditeljica Vjekoslava Rita Bach (52) i njezin 25 godina mlađi partner, glazbenik Antonio Marić (27), imali su poseban razlog za slavlje – obilježili su pola godine svoje veze, a u isto vrijeme proslavili i Antonijev rođendan.

Vjekoslava je podijelila fotografiju na kojoj pozira s dečkom, a društvo su im pravile dvije mačke.

"Kad imaš onog jednog posebnog...za sebe. Malo po malo, idemo mi u našu polugodišnjicu. Ma što drugi mislili. Dani prolaze, a mi smo još tu. Prošireni za dva mačka", napisala je.

Osim što su proslavili pola godine ljubavi, slavili su i Antonijev rođendan.

"Ljubavi moja, nek ti je najsretniji! Sve ti cvalo, dušo duše moje", napisala je.

Podsjetimo, par se upoznao u RTL-ovom showu Superpar.

O svom privatnom životu Vjekoslava rijetko govori. Poznato je da ima kćer Mateju, rođenu 1996. godine. Godine 2017. udala se za beogradskog poduzetnika Željka Vasića nakon dvogodišnje veze. Vjenčanje je održano u makedonskom restoranu u Zagrebu, kao osobna gesta prema njezinoj pokojnoj majci, rodom iz Makedonije. Nije poznato kada su se bivši supružnici razveli.

