'Najbogatija europska princeza' se udala! Pogledajte raskošnu vjenčanicu koja je osvojila internet

Mladenka je zablistala u raskošnoj vjenčanici dostojnoj princeze

1.9.2025.
14:18
Princeza Marie Caroline od Lihtenštajna (27) udala se u subotu u Vaduzu za Leopolda Madura Vollmera (34). Marie je unuka princa Hansa-Adama II., a švicarski tabloid Blick ju je opisao kao „najbogatiju europsku princezu“.

Na vjenčanju je zasjala u prozračnoj čipkastoj vjenčanici i raskošnoj kruni. Vjenčanje je održano u katedrali svetog Florina, a slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu. Princezin odabranik, Maduro Vollmer radi kao investicijski menadžer i dolazi iz Venezuele.

Kraljevska kuća Lihtenštajn smatra se iznimno bogatom, zahvaljujući svojim posjedima te udjelima u bankarstvu i šumarstvu. 

