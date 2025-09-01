'Najbogatija europska princeza' se udala! Pogledajte raskošnu vjenčanicu koja je osvojila internet

Princeza Marie Caroline od Lihtenštajna (27) udala se u subotu u Vaduzu za Leopolda Madura Vollmera (34). Marie je unuka princa Hansa-Adama II., a švicarski tabloid Blick ju je opisao kao „najbogatiju europsku princezu“.

Na vjenčanju je zasjala u prozračnoj čipkastoj vjenčanici i raskošnoj kruni. Vjenčanje je održano u katedrali svetog Florina, a slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu. Princezin odabranik, Maduro Vollmer radi kao investicijski menadžer i dolazi iz Venezuele.

Kraljevska kuća Lihtenštajn smatra se iznimno bogatom, zahvaljujući svojim posjedima te udjelima u bankarstvu i šumarstvu.

