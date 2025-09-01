Kristijan Iličić u Afganistanu za vrijeme razornih potresa? Odgovorio zabrinutim pratiteljima

Potres magnitude 6,0 po Richteru pogodio je Afganistan u nedjelju navečer u 23:47 po lokalnom vremenu. Prema Reutersu, najmanje 812 ljudi izgubilo je život, a više od 2800 je ozlijeđeno. Najteže je stradala pokrajina Kunar, dok su manja naselja u susjednom Nangarharu također pogođena. Associated Press javlja da su spasilačke operacije u tijeku i da broj žrtava raste kako se otvaraju putevi prema udaljenim selima.

Potres je pogodio planinsko područje Hindukuša, jedno od seizmički najaktivnijih mjesta u regiji, a stručnjaci ističu da je udar bio plitak i zato posebno razoran za kuće građene od gline i kamena. The Times piše da su mnoga sela sravnjena sa zemljom, a stanovnici golim rukama kopaju po ruševinama u potrazi za preživjelima.

Zbog blokiranih cesta i klizišta, vlasti koriste helikoptere kako bi izvukle ranjene i prevezle ih u bolnice. Prema Reutersu, do sada je izvedeno četrdesetak letova s mrtvima i ozlijeđenima, dok bolnice u regiji rade iznad svojih kapaciteta, nedostaje lijekova, a liječnici upozoravaju da je stanje kritično.

Oglasio se i Kristijan Iličić...

Oko svega se oglasio i hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić koji je objavom umirio pratitelje, naglasivši da trenutno nije u Afganistanu:

''Dragi ljudi, vidim da nam stiže puno poruka brige nakon vijesti o potresu u Afganistanu. Hvala vam što mislite na nas. Samo da vas umirim – sve je u redu, nismo trenutno ondje. Moje misli i suosjećanje idu svima koji su pogođeni ovom katastrofom. Teško je gledati kako se u trenu mijenja život tolikim ljudima, a posebno u zemlji koja je već prošla toliko toga.''

Ovaj događaj podsjetio je na prijašnje razorne potrese u Afganistanu, uključujući onaj iz listopada 2023. godine. The Times podsjeća da je tada poginulo više od tisuću ljudi. Afganistan se nalazi na spoju tektonskih ploča i redovito bilježi snažne potrese, a zbog slabih građevinskih standarda posljedice su gotovo uvijek katastrofalne, navodi Associated Press.

