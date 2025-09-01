Iznenadno preminula reality zvijezda: Uzrok smrti nije poznat

Američka reality zvijezda Kelsey Bateman stekla je popularnost sudjelovanjem u showu Rock of Love s Bretom Michaelsom, a prema pisanju britanskog medija TMZ, preminula je u dobi od 39 godina. Uzrok zasad nije poznat, a prema dostupnim informacijama, smrt je bila iznenadna.

Inače, Kelsey je imala samo 21 godinu kada se pojavila u posljednjoj sezoni emisije koja se prikazivala od 2007. do 2009. godine. U showu se za naklonost pjevača Breta Michaelsa borilo 25 djevojaka, dok je Kelsey ušla među devet najboljih kandidatkinja, ali je ispala u sedmoj epizodi.

U toj epizodi došlo je do situacije u kojoj se 'previše' zabavljala s natjecateljicama Farrah Sinclair i Ashley Klarich. Tada je ispričala kako je završila u suzama na cesti te dodala da je spremna suočiti se s posljedicama. Michaels joj je zatim rekao da smatra da život na cesti nije najbolje mjesto za nju i odlučio da je njezino sudjelovanje završeno.

Burna prošlost...

Bateman je rođena u Salt Lake Cityju, a sama je tada priznala da je bila emotivna i objasnila da se ponekad napije i legne na cestu, što je opisala kao dio svog ponašanja. Nakon ispadanja iz showa rekla je da planira ostati sama neko vrijeme i da će u budućnosti tražiti drugačiju vezu.

Pobjedu u posljednjoj sezoni odnijela je Taya Parker koja je nakon završetka snimanja kratko bila u vezi s Michaelsom.

Nakon završetka showa Kelsey se povukla iz javnosti, no nastavila je povremeno održavati kontakte s bivšim natjecateljicama.

