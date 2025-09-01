Kako se Melania Trump od manekenke iz Slovenije pretvorila u modnu ikonu Amerike?

Melania Trump (55), rođena kao Melanija Knavs u Novom Mestu, prošla je nevjerojatan put – od manekenskih pista u Europi do Bijele kuće, gdje ponovno obnaša ulogu prve dame Sjedinjenih Američkih Država. Njezin život obilježen je elegancijom, ambicijom i samozatajnošću, a modni izričaj već godinama je u središtu pozornosti.

Kao bivša manekenka, Melania je uvijek znala kako ostaviti dojam, a danas je prepoznata kao jedna od najstiliziranijih žena svijeta. Bilo da je riječ o svečanim haljinama, poslovnim odijelima ili ležernim izdanjima, svaki njezin outfit izaziva pažnju i komentare.

Donosimo vam fotogaleriju njenih najboljih modnih kombinacija – od glamuroznih večernjih haljina do pažljivo odabranih odjevnih komada kojima je osvajala modne kritičare i javnost diljem svijeta. Voljeli je ili ne, žena ima stila...