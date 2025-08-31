Zavodljive žene, pivo i kolo: Ni kiša ih nije ugasila, u Osijeku baš znaju partijati

U Osijeku nastavila se i četvrte večeri ovogodišnjih Dana prvog hrvatskog piva velika zabava. Program je otvorila Grupa Royal, a vrhunac večeri donio je Lexington Band, koji je, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, napunio veliki šator brojnim posjetiteljima. Bend je izveo svoje najveće hitove uz koje je publika plesala i pjevala do kasno u noć. Okupile su se brojne, lijepe Osječanke koje su čak i zaplesale kolo te uz pivo i dobro društvo uživale cijelu večer.