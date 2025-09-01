Ovo je samozatajni suprug Vesne Pusić: Zajedno se pojavili na Festivalu svjetske književnosti

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić (72) posljednjih godina rjeđe se pojavljuje na društvenim događanjima, no za vikend je iznenadila pojavljivanjem na otvorenju Festivala svjetske književnosti u Zagrebu. U večernjem izlasku društvo joj je pravio suprug Jurgis Oniunas, s kojim je u dugom i skladnom braku.

Oniunas, Amerikanac litvanskog podrijetla, karijeru je gradio kao nuklearni inženjer, a danas vodi vlastitu konzultantsku tvrtku. Par se upoznao prije više od četiri desetljeća, a iz ljubavi na prvi pogled izrasla je zajednica koja traje do danas. Zajedno imaju kćer Dainu (40).

U razgovoru za Story ranije ove godine Pusić je otkrila kako njihova veza opstaje kroz vrijeme:

"Važno je međusobno uvažavanje, razumijevanje i sreća, ali ono što se pokazalo ključnim jest da vam je partner jednostavno drag i zanimljiv. Ljubav se s godinama mijenja, ali ako vas netko i dalje iskreno zanima, onda imate dobre izglede da potraje", ispričala je.

Njihova kći Daina Oniunas-Pusić danas je uspješna redateljica koja radi u inozemstvu. Potpisala je ugovor s prestižnom losanđeleškom agencijom Creative Artists Agency, a prošle je godine na festivalu Telluride u Coloradu prikazan njezin prvi dugometražni igrani film "Tuesday". U glavnoj ulozi pojavljuje se slavna Julia Louis-Dreyfus, zvijezda kultne serije "Seinfeld".

