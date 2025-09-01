Ronaldova Georgina prvi put u javnosti nakon zaruka: Pokazivala prsten gdje god je stigla

Na jednom od najglamuroznijih događaja godine, 82. Venecijanskom filmskom festivalu, Georgina Rodríguez (31) privukla je sve poglede – i to ne samo zbog raskošne crne čipkaste toalete, već i zbog dijamantnog prstena kojim ju je nogometaš Cristiano Ronaldo (40) nedavno zaprosio.

Slavni nogometaš, jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu, zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku 11. kolovoza. Prema procjenama stručnjaka za nakit, riječ je o dijamantu od 25 do 30 karata, čija se vrijednost kreće između dva i pet milijuna američkih dolara.

Tridesetjednogodišnja manekenka argentinsko-španjolskog podrijetla ponosno je pokazivala prsten fotografima na crvenom tepihu, podižući ruke kako bi objektivi mogli uhvatiti svaki detalj blistavog dragulja. Uz prsten, nosila je i raskošnu dijamantnu ogrlicu, dok je elegantna haljina s prozirnom crnom čipkom i slojem bijelog materijala ispod dodatno naglašavala njezine obline.

Podsjetimo, Georgina je ranije ovoga mjeseca na Instagramu potvrdila zaruke romantičnom objavom, na kojoj se njezina ruka nalazi preko Ronaldove, uz natpis: "Uzimam. U ovom i u svim svojim životima".

Ronaldo, koji je s Georginom u vezi devet godina, ranije je objašnjavao zašto brak još nisu ozakonili: "Uvijek joj kažem, ‘kad osjetimo taj klik’. Kao i sve u našem životu, i ona zna na što mislim. To može biti za godinu dana, za šest mjeseci ili za mjesec. Tisuću posto sam siguran da će se dogoditi".

Par zajedno ima dvije kćeri – Alanu (7) i Bellu (3). Bella je rođena kao blizanka, no njezin brat Angel tragično je preminuo pri porodu. Cristiano još ima troje djece, koju je dobio putem surogat majki prije nego što je upoznao Georginu.

