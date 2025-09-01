Stotine ljudi poginule u smrtonosnom potresu: Spasioci tragaju za preživjelima

Strahuje se da su stotine ljudi poginule i ozlijeđene u potresu jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru koji je pogodio surovu sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar, piše Sky News.

Spasioci intenzivno tragaju za preživjelima u planinskim područjima. Prema prvim izvješćima, 30 ljudi je poginulo u jednom selu, priopćilo je ministarstvo zdravstva, ali je dodalo da točni broj žrtava još nije poznat.

"Broj žrtava i ozlijeđenih je visok, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na licu mjesta", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

Stotine ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu, rekao je lokalni dužnosnik, a broj žrtava vjerojatno će porasti.

Oko 20 minuta kasnije u istoj pokrajini dogodio se drugi potres magnitude 4,5 na dubini od 10 kilometara. Kasnije je uslijedio potres magnitude 5,2 na istoj dubini.

Potres magnitude 6,3 i snažni naknadni potresi pogodili su Afganistan 7. listopada 2023.

Talibanska vlada u zemlji izjavila je da je poginulo najmanje 4000 ljudi, ali Ujedinjeni narodi rekli su da je broj poginulih oko 1500.

Potres iz 2023. smatra se najsmrtonosnijom prirodnom katastrofom koja je pogodila Afganistan u novijoj povijesti.

Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča. Niz potresa na zapadu prošle je godine usmrtio više od tisuću ljudi, ukazujući na ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.