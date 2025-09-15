Crnom magijom htjeli likvidirati predsjednika? U sobi su im pronašli jezive predmete

Dvojica muškaraca osuđena su u Zambiji zbog planiranja da vračanjem ubiju predsjednika Hakaindea Hichilemu, javlja The Guardian u ponedjeljak.

Riječ je o seoskom poglavici Leonardu Phiriju i državljaninu Mozambika Jastenu Mabulesseu Candudeu, koji su uhićeni u prosincu nakon što je čistačica iz njihove hotelske sobe čula čudne zvukove. Vlasti su priopćile da su kod njih pronašli živog kameleona i druge "vračarske predmete", među njima crvenu tkaninu, neidentificirani bijeli prah i rep životinje.

Tužitelji su tvrdili da ih je unajmio bivši zastupnik kako bi bacili čin na predsjednika. Muškarci su se branili tvrdnjom da su tradicionalni iscjelitelji, no sud ih je proglasio krivima po dvije točke optužnice prema Zakonu o vračanju. Osuđeni su na dvije godine zatvora s prisilnim radom.

'Neprijatelji svih Zambijaca'

"Motiv zločina bio je ubiti šefa države. Osuđenici nisu bili samo neprijatelji države, već i svih Zambijaca", rekao je sudac Fine Mayambu u presudi. Podsjetio je da mnogi ljudi u Zambiji, kao i drugim afričkim državama, vjeruju u vještičarenje, iako to nije znanstveno dokazana pojava, prenosi BBC.

Dodao je da je zakon osmišljen kako bi društvo zaštitio od straha i štete koju mogu izazvati ljudi koji tvrde da mogu izvoditi natprirodne radnje. "Nije pitanje jesu li optuženici uistinu čarobnjaci ili posjeduju natprirodne moći. Pitanje je jesu li se predstavljali kao takvi, a dokazi jasno pokazuju da jesu", dodao je sudac.

