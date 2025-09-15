Poljska na nogama: Srušili dron iznad vlade, uhićena dvojica

Poljski premijer Donald Tusk objavio je večeras da su sigurnosne službe srušile dron koji je letio iznad vladinih zgrada u središtu Varšave.

Uhićena su dvojica državljana Bjelorusije.

"Maloprije je Vladina sigurnosna služba neutralizirala dron koji je letio iznad vladine zgrade u Ulici Parkowa i iznad Belweder palače", objavio je Tusk na platformi X.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

"Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana. Policija istražuje incident", naveo je poljski premijer.

Podsjetimo, prošli tjedan tijekom noći više od 20 ruskih dronova ušlo je u poljski teritorij. Nekoliko ih je srušeno. Avioni NATO-a dignuti su u zrak te je do jutra trajala povišena razina uzbune. I četiri aerodroma bila su zatvorena.

Poljska i druge države ocijenile su da to nije slučajan incident nego namjerna provokacija.

NATO je najavio slanje dodatnih borbenih aviona kao potporu u čuvanju sigurnosti Poljske.

