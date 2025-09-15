Poljska na nogama: Srušili dron iznad vlade, uhićena dvojica
Dvojica državljana Bjelorusije su uhićena
Poljski premijer Donald Tusk objavio je večeras da su sigurnosne službe srušile dron koji je letio iznad vladinih zgrada u središtu Varšave.
Uhićena su dvojica državljana Bjelorusije.
"Maloprije je Vladina sigurnosna služba neutralizirala dron koji je letio iznad vladine zgrade u Ulici Parkowa i iznad Belweder palače", objavio je Tusk na platformi X.
"Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana. Policija istražuje incident", naveo je poljski premijer.
Podsjetimo, prošli tjedan tijekom noći više od 20 ruskih dronova ušlo je u poljski teritorij. Nekoliko ih je srušeno. Avioni NATO-a dignuti su u zrak te je do jutra trajala povišena razina uzbune. I četiri aerodroma bila su zatvorena.
Poljska i druge države ocijenile su da to nije slučajan incident nego namjerna provokacija.
NATO je najavio slanje dodatnih borbenih aviona kao potporu u čuvanju sigurnosti Poljske.
