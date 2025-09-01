Pojavile se prve snimke zastrašujućeg potresa: Sve se trese, a onda dolazi tutnjava...
Spasioci u nekoliko okruga očajnički traže preživjele
Najmanje 600 ljudi je poginulo, a 1000 ih je ozlijeđeno nakon potresa magnitude 6,0 koji je pogodio Afganistan, izvijestila je državna radiotelevizija Afganistana (RTA).
Na Net.hr-u pratite najnovije informacije o potresu.
Potres je pogodio sjeveroistočnu pokrajinu Kunar u blizini pakistanske granice u nedjelju u 23.47 po lokalnom vremenu, piše Sky News.
Preko 1000 ljudi ozlijeđeno
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju stravu.
Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je lokalni dužnosnik, a broj ozlijeđenih raste.
Epicentar potresa bio je u blizini Jalalabada, pokrajina Nangarhar, na dubini od 14 km. Jalalabad je udaljen oko 119 km od glavnog grada Kabula.
Oko 20 minuta kasnije u istoj pokrajini dogodio se drugi potres magnitude 4,5 i dubine od 10 km. Kasnije je uslijedio potres magnitude 5,2 na istoj dubini.
Zabihullah Mujahid, glasnogovornik Islamskog emirata Afganistana, rekao je: "Nažalost, večerašnji potres uzrokovao je gubitke života i materijalnu štetu u nekim od naših istočnih pokrajina.
"Lokalni dužnosnici i stanovnici trenutno su uključeni u akcije spašavanja pogođenih osoba.Timovi podrške iz centra i obližnjih pokrajina također su na putu."
Prema prvim izvješćima, 30 ljudi je poginulo u jednom selu, priopćilo je ministarstvo
zdravstva.
"Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na licu mjesta", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.
