Pojavile se prve snimke zastrašujućeg potresa: Sve se trese, a onda dolazi tutnjava...

Najmanje 600 ljudi je poginulo, a 1000 ih je ozlijeđeno nakon potresa magnitude 6,0 koji je pogodio Afganistan, izvijestila je državna radiotelevizija Afganistana (RTA).

Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Potres je pogodio sjeveroistočnu pokrajinu Kunar u blizini pakistanske granice u nedjelju u 23.47 po lokalnom vremenu, piše Sky News.

6.0 EarthQuake in Afghanistan, 20 died more than 100 injured in Kundar and Nangarhar !#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/wd7AP1qDtG — Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 1, 2025

Spasioci u nekoliko okruga očajnički traže preživjele.

Preko 1000 ljudi ozlijeđeno

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju stravu.

Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je lokalni dužnosnik, a broj ozlijeđenih raste.

Epicentar potresa bio je u blizini Jalalabada, pokrajina Nangarhar, na dubini od 14 km. Jalalabad je udaljen oko 119 km od glavnog grada Kabula.

Oko 20 minuta kasnije u istoj pokrajini dogodio se drugi potres magnitude 4,5 i dubine od 10 km. Kasnije je uslijedio potres magnitude 5,2 na istoj dubini.

Zabihullah Mujahid, glasnogovornik Islamskog emirata Afganistana, rekao je: "Nažalost, večerašnji potres uzrokovao je gubitke života i materijalnu štetu u nekim od naših istočnih pokrajina.

"Lokalni dužnosnici i stanovnici trenutno su uključeni u akcije spašavanja pogođenih osoba.Timovi podrške iz centra i obližnjih pokrajina također su na putu."

Prema prvim izvješćima, 30 ljudi je poginulo u jednom selu, priopćilo je ministarstvo

zdravstva.

"Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na licu mjesta", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

