INCIDENT /

Uhićen muškarac koji se zabio automobilom u ruski konzulat: Ozlijeđen i policajac

Uhićen muškarac koji se zabio automobilom u ruski konzulat: Ozlijeđen i policajac
Foto: Profimedia

Bolničari su na mjestu događaja liječili 24-godišnjeg policajca. Zadobio je ozljedu ruke

1.9.2025.
7:21
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac je uhićen nakon što se u ponedjeljak automobilom zabio u glavna vrata zgrade ruskog konzulata u istočnim predgrađima Sydneya.

Incident se dogodio oko 8 sati ujutro dok je policija dolazila na adresu u ulici Fullerton u Woollahri nakon što je prijavljeno da je u prilazu parkirano "neovlašteno vozilo".

Policija je rekla da su policajci pokušali razgovarati s vozačem na mjestu događaja, no on je "navodno svojim vozilom udario u vrata imanja".

Policija je u izjavi za SkyNews.com.au potvrdila da je na mjestu događaja uhićen 39-godišnji muškarac.

Uhićen muškarac koji se zabio automobilom u ruski konzulat: Ozlijeđen i policajac
Foto: Profimedia

Muškarac je odveden u policijsku postaju Surry Hills, gdje je trenutačno na ispitivanju.

Bolničari su na mjestu događaja liječili 24-godišnjeg policajca. Zadobio je ozljedu ruke. 

Nije bilo drugih izvješća o ozljedama.

Zračne snimke koje je snimio Nine News pokazuju nekoliko policajaca koji su još uvijek na mjestu događaja.

Na travnjaku se moglo vidjeti i vozilo s razbijenim bočnim prozorima i otvorenim svim vratima.

POGLEDAJTE VIDEO: Očajna Daria: 'Najprije su mi uništili dom u Donjecku, pa u Harkivu, a sad i ovdje u Kijevu'

AustralijaRuski KonzulatNapadSydney
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INCIDENT /
Uhićen muškarac koji se zabio automobilom u ruski konzulat: Ozlijeđen i policajac