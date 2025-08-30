Putin zasuo Ukrajinu dronovima i raketama: Poljska digla borbene zrakoplove!

Rusija je noćas, 30. kolovoza, izvela napad raketama i dronovima na razne ukrajinske regije, usmrtivši najmanje jednu osobu i ranivši 24 druge, izvijestili su ukrajinski dužnosnici.

Izvještava se o eksplozijama u više gradova diljem zemlje, uključujući u Zaporižju, Pavlogradu, Dnjepru, Černihivu, Lutsku i Čerkasku.

Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je više ruskih krstarećih i balističkih raketa lansirano na ukrajinske prve crte bojišnice, bjavio je Kyiv Independent.

Rusija je tijekom noći lansirala 537 jurišnih dronova i mamaca tipa Shahed protiv Ukrajine, kao i osam balističkih raketa Iskander-M ili sjevernokorejskih KN-23 i 37 krstarećih raketa, izvijestile su Zračne snage.

Foto: State Emergency Service Of Zaporizhzhia

Ukrajinske snage presrele su 510 dronova, šest balističkih raketa i 32 krstareće rakete, dok je pet raketa i 24 drona pogodilo sedam različitih lokacija.

U Zaporižju su ruski raketni napadi i napadi bespilotnim letjelicama oštetili 40 kuća, 14 stambenih zgrada i neodređen broj industrijskih objekata, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Zelenski zaziva odgovor

Oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je na društvenim mrežama napisao:

"U Zaporižji su sve hitne službe angažirane na mjestu ruskog napada na peterokatnicu stambene zgrade. Nažalost, zasad je potvrđena smrt jedne osobe, a deseci su ranjeni, uključujući i djecu. Još jednom meta je bila obična stambena zgrada. Tijekom noći, protuzračna obrana i hitne službe djelovale su i u drugim regijama. Napadnute su Volinjska, Dnjeprovska, Donjecka, Žitomirska, Zaporiška, Ivano-Frankivska, Kijevska, Rivnenska, Sumska, Harkivska, Hmeljnicka, Čerkaška, Černivska i Černigovska oblast. Izbili su brojni požari, a civilna infrastruktura – domovi i poduzeća – pretrpjela je najveću štetu. Rusi su lansirali gotovo 540 dronova, 8 balističkih projektila i 37 drugih vrsta raketa protiv civilnih ciljeva.

Foto: State Emergency Service Of Zaporizhzhia

Vidjeli smo reakciju svijeta na prethodni napad. Ali sada, kada Rusija ponovno pokazuje potpuni prijezir prema riječima, računamo na stvarne poteze. Potpuno je jasno da je Moskva vrijeme predviđeno za pripremu sastanka na najvišoj razini iskoristila za organizaciju novih masovnih napada. Jedini način da se ponovno otvori prostor za diplomaciju jest kroz odlučne mjere protiv svih onih koji financiraju rusku vojsku te učinkovite sankcije protiv same Moskve – bankarske i energetske sankcije. Ovaj rat neće stati samo na političkim izjavama; potrebni su stvarni koraci. Očekujemo akciju od SAD-a, Europe i cijelog svijeta."

In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7 — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Broje se mrtvi

Preliminarna izvješća pokazuju da je u napadu poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je još 24, uključujući troje djece, izvijestili su dužnosnici.

Najmanje osam osoba je hospitalizirano, uključujući 10-godišnjeg dječaka i 16-godišnju djevojčicu, dodao je Fedorov.

Ukrzaliznytsia, ukrajinski državni željeznički operater, izvijestio je da je noćni napad oštetio željezničku infrastrukturu u Kijevskoj oblasti, uzrokujući višesatna kašnjenja u polascima vlakova.

Druga grupa ruskih balističkih raketa lansirana je na istočne ukrajinske gradove oko 5 sati ujutro.

Poljska podigla borbene avione

Kao odgovor na napad, Poljska je oko 5 sati ujutro aktivirala borbene zrakoplove kako bi zaštitila vlastiti zračni prostor, priopćilo je poljsko ratno zrakoplovstvo na društvenim mrežama.

❗️Uwaga, w związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/PeStHWZU0x — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 30, 2025

"U vezi s novim napadom Ruske Federacije, koja izvodi udare na objekte smještene na teritoriju Ukrajine, započelo je djelovanje poljskog i savezničkog zrakoplovstva u našem zračnom prostoru.

Sukladno važećim procedurama, Operativni zapovjednik Oružanih snaga aktivirao je sve raspoložive snage i sredstva koja su mu na raspolaganju – u zrak su podignuti dežurni lovački pari, a zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegnuli su najviši stupanj pripravnosti.

Poduzete mjere imaju za cilj osiguranje sigurnosti na područjima koja graniče s ugroženim zonama.

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga neprekidno prati trenutačnu situaciju, a podređene snage i sredstva ostaju u punoj pripravnosti za trenutačnu reakciju", objavili su.

Nakon više sati su objavili da su se piloti vratili te da je uzbuna.

Ze względu na zakończenie uderzeń rakietowych rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/hBWSvPwVF8 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 30, 2025

Dok Rusija nastavlja s napadima na civilne ciljeve u Ukrajini, napredak u mirovnim pregovorima sve je više zastajao posljednjih tjedana. Unatoč naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u mirovnim pregovorima između Kijeva i Moskve, nade u sastanak predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina i dalje blijede.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je 24. kolovoza da Moskva neće prihvatiti Zelenskijev potpis na pravnim dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za kraj rata u Rusiji.

Zelenski je 28. kolovoza rekao da će sigurnosna jamstva biti "iznesena na papir sljedeći tjedan " i naznačio da se nade Kijeva za jamstva vrte oko tri stupa - održavanja snage ukrajinske vojske, jamstava NATO saveznika u slučaju ponovnih napada Moskve i korištenja zamrznute ruske imovine za financiranje poslijeratne obnove Ukrajine.

Unatoč razgovorima o sigurnosnim jamstvima među članicama Koalicije voljnih, Kremlj je odbacio ideju o europskim mirovnim trupama u Ukrajini, rekavši da Moskva ima "negativan stav" prema svakom takvom raspoređivanju.

