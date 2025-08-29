Imaju čak tri milijuna nezaposlenih! Ovako loše nije bilo zadnjih 15 godina: 'Sramota'

Nezaposlenost u Njemačkoj prvi put nakon više od deset godina raste na više od tri milijuna ljudi. Broj nezaposlenih povećao se u kolovozu u usporedbi s prethodnim mjesecom za 46.000, na 3,025 milijuna. To je 153.000 više nego u kolovozu 2024., priopćila je Savezna agencija za zapošljavanje u Nürnbergu. Stopa nezaposlenosti porasla je u usporedbi sa srpnjem za 0,1 postotni bod, na 6,4 posto, piše Deutsche Welle

Broj nezaposlenih iznad granice od tri milijuna posljednji je put zabilježen u veljači 2015.

Ljetna stanka ne objašnjava razvoj

"Tržište rada i dalje je obilježeno gospodarskom stagnacijom posljednjih godina", rekla je šefica Savezne agencije za zapošljavanje Andrea Nahles. "Međutim, postoje i prvi znakovi stabilizacije."

Broj nezaposlenih u pravilu raste tijekom ljeta jer tvrtke pred godišnje odmore manje zapošljavaju. Brojke za kolovoz posljednji put su bile tako visoke prije 15 godina.

"Tri milijuna nezaposlenih je sramotna posljedica odbijanja provođenja reformi proteklih godina", rekao je Rainer Dulger, predsjednik Saveza udruga njemačkih poslodavaca. On je naglasio da je sada potreban pravi jesenski val reformi.

Hoće li se tržište rada stabilizirati?

U usporedbi na razini cijele države, stopa nezaposlenosti u saveznim pokrajinama Bremen (11,8 posto) i Berlin (10,5 posto) i dalje je bila najviša, dok je u južnim pokrajinama Bavarskoj (4,2 posto) i Baden-Württembergu (4,7 posto) bila najniža. Savezna agencija za zapošljavanje za statistiku je koristila podatke koji su bili dostupni do 13. kolovoza.

No unatoč tim novim rekordnim brojkama, Institut za istraživanje tržišta rada i zanimanja (IAB) vidi prve znakove poboljšanja. Za svoj barometar tržišta rada stručnjaci mjesečno ispituju sve agencije za zapošljavanje o njihovim očekivanjima za sljedeća tri mjeseca. U kolovozu su prvi put nakon tri godine očekivali da će rast nezaposlenosti prestati. Također, prema tim procjenama, zaposlenost bi ponovno mogla dobiti zamah.

Predsjednik Ifo instituta Clemens Fuest savjetuje saveznoj vladi što skorije donošenje protumjera. „Politika mora pokazati da nije samo sposobna zaduživati se, nego i provoditi strukturne reforme koje su teške i izazivaju sukobe“, rekao je Fuest. Potonje je, naglašava, znatno zahtjevnije. „Ako to uspije, privatna ulaganja u Njemačkoj ponovno će porasti, a time će nastati i nova radna mjesta.“

