Fico citirao Hitlera, branio Putina, a svoje protivnike nazvao 'slovačim slugama'

Slovački premijer Robert Fico tijekom obilježavanja Slovačkog narodnog ustanka (SNP), oružanog ustanka antifašističkih snaga u Slovačkoj krajem Drugog svjetskog rata, u petak je citirao Adolfa Hitlera, iako je sam priznao da ga ne bi trebao spominjati. Osim toga, branio je svoj ovogodišnji posjet Moskvi, kao i planirano putovanje u Kinu, piše Seznam Zprávy.

"Granica između Europe i Azije nije Ural, ona se nalazi tamo gdje završavaju germanska plemena i gdje počinju Slaveni. Tu granicu moramo pomaknuti što dalje na istok. Sama povijest je nama, Njemačkoj, dala pravo da sve te manje vrijedne narode podredimo, pokorimo i iskoristimo za rad u korist njemačkog carstva", parafrazirao je Hitlera.

Fico je potom osudio fašizam te istaknuo kako prijetnja nikada nije bila potpuno uništena, već je, smatra on, bila samo prikrivena tijekom Hladnog rata. Naglasio je da je sloboda u Slovačku došla zahvaljujući Sovjetskom Savezu te pozvao na očuvanje "veličanstvene, suverene i slovačke" politike.

Također se osvrnuo i na svoj ovogodišnji put u Moskvu na proslavu kraja Drugog svjetskog rata, gdje je bio jedini visokopozicionirani političar iz Europske unije. Fico, koji je zbog svojih proruskih stavova česta meta kritika i na domaćem i na međunarodnom planu, izjavio je da nitko neće diktirati smjer njegove vanjske politike.

Tijekom svog govora kritizirao je i svoje političke protivnike, koje je nazvao "slovačkim slugama", a potvrdio je kako planira sudjelovati na proslavi završetka rata u Kini. Tamo bi se, kako je najavljeno, sljedeći tjedan trebao ponovno sastati s Vladimirom Putinom, a očekuje se i dolazak sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una.

