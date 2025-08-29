Pala su dva strateška mosta na ruskom tlu, Ukrajinci uništili sve dronovima od 600 dolara

Ukrajina je objavila da je uništila dva mosta unutar Rusije koristeći nekoliko jeftinih dronova kako bi pogodila zalihe mina i streljiva koje su tamo skrivale ruske snage, javlja CNN.

Ukrajinska vojska navodi da su se dva mosta, blizu granice s Harkivskom oblasti u Ukrajini, koristila za opskrbu ruskih trupa. Zbog njihove strateške važnosti mostovi su bili minirani kako bi ruska vojska imala mogućnost dići ih u zrak u slučaju iznenadnog ukrajinskog napredovanja.

Nije neuobičajeno da vojska pod napadom uništi mostove, ceste i drugu ključnu infrastrukturu na vlastitom teritoriju kako bi spriječila napredovanje neprijatelja. Ukrajina je to učinila u prvim danima ruske invazije u veljači 2022., kada je digla u zrak mostove na cestama koje su vodile prema Kijevu. Taj potez usporio je rusko napredovanje i zaštitio ukrajinski glavni grad.

U slučaju dva mosta u Rusiji, ukrajinska vojska otkrila je zalihe mina i iskoristila ih u svoju korist. Ukrajinska 58. odvojena motorizirana pješačka brigada Ukrajine, koja je provela operaciju, priopćila je za CNN da su odlučili pobliže istražiti most nakon što su primijetili neuobičajenu aktivnost u njegovoj blizini.

„Bilo je jasno da se tamo nešto događa. Nismo mogli letjeti običnim izviđačkim dronom ispod mosta jer bi signal jednostavno nestao, pa smo poslali dron iz prve perspektive opremljen optičkim vlaknom“, rekao je predstavnik brigade za CNN.

💥 The Russians mined a bridge in the Belgorod region, piling TM-62M anti-tank mines under the structure.



Ukrainian drone operators decided it was worth helping the Russians carry out their plan. The bridge exploded with festive fireworks. pic.twitter.com/cKGWGdAICM — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 24, 2025

'Vidjeli smo mine i napali'

Video snimljen dronom prikazuje njegov prilazak mostu i otkrivanje velike količine protutenkovskih mina i drugog streljiva. Komad tkanine, koji je očito prekrivao zalihu, vidi se odbačen sa strane. „Vidjeli smo mine i napali“, dodali su.

Video završava naglo kada dron udara u skladište. Snimka snimljena drugom kamerom s veće udaljenosti prikazuje veliku eksploziju. CNN je geolocirao most prikazan u videu u Belgorodskoj oblasti na jugu Rusije, blizu granice s Ukrajinom.

„Nakon toga odlučili smo provjeriti drugi most. Otkrili smo da je i on miniran i napali smo“, rekao je predstavnik brigade, dodajući: „Vidjeli smo priliku i iskoristili je.“ Uništenje mostova i način na koji je Ukrajina to postigla predstavlja rijetku dobru vijest za Kijev.

Ukrajina se suočava s teškom situacijom na bojišnici dok ruske trupe polako napreduju, a ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje odgađa bilo kakve pregovore o prekidu vatre. Istodobno, Moskva nastavlja terorizirati ukrajinsko civilno stanovništvo gotovo svakodnevnim smrtonosnim zračnim napadima na gradove diljem zemlje. Rusija se nije oglasila o napadima na mostove.

Jeftini dronovi dokazuju svoju vrijednost

Dronovi korišteni u napadu koštaju između 25.000 i 30.000 ukrajinskih hrivnji, odnosno između 600 i 725 američkih dolara, rekao je predstavnik brigade za CNN.

To čini dva napada izuzetno isplativima. Uništavanje mosta s velike udaljenosti nije jednostavan zadatak. U normalnim okolnostima za to bi bile potrebne skupe vođene municije koje se ispaljuju iz sofisticiranih sustava poput raketnih bacača ili zrakoplova.

Ukrajina je ranije objavila da je koristila zapadne višecijevne raketne sustave HIMARS kako bi digla u zrak mostove u ruskoj Kurskoj oblasti. To su skupa oružja – kada je Njemačka prošle godine kupila tri HIMARS bacača za Ukrajinu od Sjedinjenih Država, platila je ukupno 30 milijuna dolara. Svaka raketa stoji desetke tisuća dolara.

No, napadi na mostove nisu prvi put da je Ukrajina koristila male i relativno jeftine dronove iz prve perspektive kako bi postigla maksimalan učinak. U lipnju su ukrajinske snage uništile ili oštetile desetke ruskih zrakoplova koristeći male dronove koji su krijumčareni kamionima do blizine ruskih vojnih zračnih baza.

POGLEDAJTE VIDEO: Očajna Daria: 'Najprije su mi uništili dom u Donjecku, pa u Harkivu, a sad i ovdje u Kijevu'