Crnim BMW-om probio granicu Hrvatske i Srbije, krenula filmska potjera

Prva filmska potjera dogodila se noćas iza 4 sata kada je vozač probio obje rampe na graničnim prijelazima Hrvatske i Srbije.

Uslijedila je brza reakcija, obaviještena je policija u Srbiji te srbijanska Interventna jedinica 92.

Krenula je potjera. "Policija je dobila dojavu da je crni BMW sa stranim registarskim oznakama probio rampe na granici, da se uputio prema Srbiji i da se ne zna tko je za volanom. Ubrzo se na cesti našlo nekoliko patrola prometne policije, kao i Interventna jedinica 92. Dok je potjera za kriminalcem trajala, on je uspio proći kroz naplatnu kućicu u Sremskoj Mitrovici", rekao je sugovornik navodno blizak istrazi za srpski Telegraf.

Policija je uspjela blokirati BMW, ali vozač nije htio izaći nego se zatvorio u automobil. Interventni policajci na kraju su ga ipak uspjeli izvući iz BMW.a i navodno je riječ o 39-godišnjaku iz BiH.

