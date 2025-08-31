Geopolitički šok! Indijski premijer na strateškom sastanku: Otapa se led između rivala?

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je New Delhi predan poboljšanju odnosa s Pekingom na ključnom sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na marginama regionalnog sigurnosnog foruma u nedjelju.

Modi je u Kini prvi put u sedam godina kako bi prisustvovao dvodnevnom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i drugim čelnicima iz središnje, južne i jugoistočne Azije te Bliskog istoka.

"Predani smo napretku naših odnosa na temelju međusobnog poštovanja, povjerenja i razumijevanja", rekao je Modi Xiju tijekom sastanka, prema videoisječku objavljenom na službenom X računu indijskog čelnika.

Foto: Profimedia

Bilateralni sastanak održan je pet dana nakon što je Washington uveo kaznene carine od 50 posto na indijsku robu zbog toga što Indija kupuje rusku naftu. Analitičari kažu da Xi i Modi žele predstaviti jedinstvenu frontu protiv zapadnog pritiska.

Modi je rekao da je na njihovoj spornoj himalajskoj granici, mjestu dugotrajnog vojnog sukoba nakon smrtonosnih sukoba trupa 2020., koji su zamrznuli većinu područja suradnje između strateških rivala s nuklearnim oružjem, stvorena atmosfera "mira i stabilnosti".

Dodao je da je postignut sporazum između obje zemlje u vezi s upravljanjem granicama, bez navođenja detalja.

Oba čelnika imala su prijelomni sastanak u Rusiji prošle godine nakon što su postigli sporazum o graničnoj patroli, što je pokrenulo privremeno otopljavanje veza koje se ubrzalo posljednjih tjedana dok se New Delhi nastoji zaštititi od obnovljenih carinskih prijetnji Washingtona.

Izravni letovi između dvije zemlje, koji su obustavljeni 2020., "nastavljaju se", dodao je Modi, bez navođenja vremenskog okvira.

Kina je ovog mjeseca pristala ukinuti izvozna ograničenja na rijetke minerale, gnojiva i strojeve za bušenje tunela tijekom ključnog posjeta kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija Indiji.

Kina se protivi američkim visokim carinama Indiji i "čvrsto će stajati uz Indiju", rekao je ovog mjeseca kineski veleposlanik u Indiji Xu Feihong.

Desetljećima je Washington mukotrpno njegovao veze s New Delhijem u nadi da će djelovati kao regionalna protuteža Pekingu.

Posljednjih mjeseci Kina je dopustila indijskim hodočasnicima da posjete budističke lokacije u Tibetu, a obje zemlje su ukinule recipročna ograničenja turističkih viza.

"I Indija i Kina sudjeluju u onome što će vjerojatno biti dugotrajan i naporan proces definiranja nove ravnoteže u odnosu", rekao je Manoj Kewalramani, stručnjak za kinesko-indijske odnose u think tanku Takshashila Institution u Bengaluruu.