Silovit noćni ruski udar: Pogodili grad kod Odese i ključnu infrastrukturu

Ruski napad dronom tijekom noći oštetio je ukrajinsko elektroenergetsko postrojenje u blizini južnoukrajinskog grada Odese, ostavivši više od 29.000 kupaca bez struje u nedjelju ujutro, a Rusija je objavila da je srušila 21 ukrajinski dron iznad svog teritorija.

Jedanaest dronova oboreno je iznad Volgogradske regije na jugu Rusije, dok su ostali uništeni iznad Rostovske, Belgorodske i Brjanske regije na jugozapadu Rusije, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane nakon noćnog napada putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Foto: Reuters/screenshot

Guverner šire Odeske regije Oleh Kiper, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, objavio je da je najteže pogođen grad Čornomorsk, neposredno izvan Odese, gdje je napad oštetio i stambene kuće i upravne zgrade.

Ima ozlijeđenih

"Ključna infrastruktura radi na generatore", rekao je Kiper.

Jedna je osoba ozlijeđena u napadu, dodao je.

Nije bilo komentara Rusije, koja je kontinuirano napadala ključnu infrastrukturu Ukrajine tijekom 42 mjeseca rata koji je Moskva započela invazijom na Ukrajinu.

U napadu Rusije u četvrtak, koji je ciljao mnoge regije Ukrajine, u Kijevu je ubijeno 25 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi brutalni ruski napad na Kijev. Ubijeno je najmanje 18 ljudi