UHIĆEN JE /

Hrvat pao u Njemačkoj: Iz kuće virile čudne cijevi, širio se smrad. A onda mu je policija pokucala na vrata

Hrvat pao u Njemačkoj: Iz kuće virile čudne cijevi, širio se smrad. A onda mu je policija pokucala na vrata
Foto: Kesu01

Policija je pronašla i zaplijenila gotovo 500 biljaka kanabisa te opremu za uzgoj plantaže

31.8.2025.
9:23
Dunja Stanković
Kesu01
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac iz Hrvatske (24) uhićen je u Njemačkoj zbog sumnje da je u obiteljskoj kući uzgajao kanabis.

Svjedoci su policiji prijavili neobične aktivnosti, kao i sumnjiva crijeva koja su virila iz kuće u Butzheimu. Kada je policija izašla na teren kako bi provjerila navode, mladić je pokušao pobjeći kroz terasu.

S obzirom na to da su osjetili miris kanabisa, po nalogu suca pretražili su kuću, prenosi Bild. 

A tamo su imali što vidjeti. Policija je pronašla i zaplijenila gotovo 500 biljaka kanabisa te opremu za uzgoj plantaže. 

Mladić je osumnjičen za sudjelovanje u uzgoju nedozvoljenih biljaka i privremeno je uhićen. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija otkrila kako prepoznati predatora: 'Strpljivi su, čekaju trenutak'

NjemačkaDrogaKanabisPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UHIĆEN JE /
Hrvat pao u Njemačkoj: Iz kuće virile čudne cijevi, širio se smrad. A onda mu je policija pokucala na vrata