Hrvat pao u Njemačkoj: Iz kuće virile čudne cijevi, širio se smrad. A onda mu je policija pokucala na vrata

Muškarac iz Hrvatske (24) uhićen je u Njemačkoj zbog sumnje da je u obiteljskoj kući uzgajao kanabis.

Svjedoci su policiji prijavili neobične aktivnosti, kao i sumnjiva crijeva koja su virila iz kuće u Butzheimu. Kada je policija izašla na teren kako bi provjerila navode, mladić je pokušao pobjeći kroz terasu.

S obzirom na to da su osjetili miris kanabisa, po nalogu suca pretražili su kuću, prenosi Bild.

A tamo su imali što vidjeti. Policija je pronašla i zaplijenila gotovo 500 biljaka kanabisa te opremu za uzgoj plantaže.

Mladić je osumnjičen za sudjelovanje u uzgoju nedozvoljenih biljaka i privremeno je uhićen.

