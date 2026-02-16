FREEMAIL
OČEKIVANO ILI NE? /

Ovako je glasala publika u finalu Dore

Ovako je glasala publika u finalu Dore
Foto: Screenshot Youtube Dora Hrt/neva Zganec/pixsell

Pogledajte detaljan popis

16.2.2026.
0:04
Jakov Sedlar
Screenshot Youtube Dora Hrt/neva Zganec/pixsell
Grupa LELEK pobijedila je na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine u Beču. LELEK su dobile najviše bodova i od žirija od publike

Do samog kraja natjecanje bilo je neizvjesno. Prije nego su se pročitali bodovi za LELEK, na ljestvici su vodili dečki iz grupe Cold Snap. Njima je publika dala 70 bodova, a žiri 38. Naposljetku, grupa Lelek dobila je visokih 96 bodova publike i pobijedila na natjecanju s ukupnih 173 bodova. 

U nastavku pogledajte kako je publika raspodijelila svoje glasove:

  • LELEK - 96 bodova
  • Cold Snap - 70 bodova
  • Stela Rade - 47 bodova
  • Devin - 39 bodova
  • Lima Len - 36 bodova
  • Ritam Noir - 35 bodova
  • ToMa - 27 bodova
  • Marko Kutlić - 22 boda
  • Lara Demarin - 18 bodova
  • Alen Đuras - 15 bodova
  • Irma - 11 bodova
  • Noelle - 11 bodova
  • Lana Mandarić - 11 bodova
  • Sergej - 9 bodova
  • Ema Bubić - 9 bodova
  • Ananda - 7 bodova

Foto: Screenshot Youtube Dora Hrt

