Ovako je glasala publika u finalu Dore

IMAMO SE ČEMU NADATI /
Hrvatska skočila na ljestvicama: Evo kakve nam se šanse daju za Eurosong
Pogledajte detaljan popis
Grupa LELEK pobijedila je na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine u Beču. LELEK su dobile najviše bodova i od žirija od publike.
Do samog kraja natjecanje bilo je neizvjesno. Prije nego su se pročitali bodovi za LELEK, na ljestvici su vodili dečki iz grupe Cold Snap. Njima je publika dala 70 bodova, a žiri 38. Naposljetku, grupa Lelek dobila je visokih 96 bodova publike i pobijedila na natjecanju s ukupnih 173 bodova.
U nastavku pogledajte kako je publika raspodijelila svoje glasove: