Ovako je glasala publika u finalu Dore

Grupa LELEK pobijedila je na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu ove godine u Beču. LELEK su dobile najviše bodova i od žirija od publike.

Do samog kraja natjecanje bilo je neizvjesno. Prije nego su se pročitali bodovi za LELEK, na ljestvici su vodili dečki iz grupe Cold Snap. Njima je publika dala 70 bodova, a žiri 38. Naposljetku, grupa Lelek dobila je visokih 96 bodova publike i pobijedila na natjecanju s ukupnih 173 bodova.

U nastavku pogledajte kako je publika raspodijelila svoje glasove:

LELEK - 96 bodova

Cold Snap - 70 bodova

Stela Rade - 47 bodova

Devin - 39 bodova

Lima Len - 36 bodova

Ritam Noir - 35 bodova

ToMa - 27 bodova

Marko Kutlić - 22 boda

Lara Demarin - 18 bodova

Alen Đuras - 15 bodova

Irma - 11 bodova

Noelle - 11 bodova

Lana Mandarić - 11 bodova

Sergej - 9 bodova

Ema Bubić - 9 bodova

Ananda - 7 bodova