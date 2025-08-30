Mladić (19) poginuo u minskom polju: Ušao kako bi vratio koze, pa stradao

Strašna tragedija dogodila se danas u dobojskom naselju Hodžići. Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Doboj, mlađi muškarac izgubio je život nakon što je ušao u obilježeno minsko polje, piše Dnevni avaz

Nesreća se dogodila oko 17:50 sati, a na mjestu događaja odmah je izašao dežurni tužitelj koji rukovodi očevidom.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 19-godišnjaku koji je navodno krenuo vratiti koze.

Veliki sigurnosni problem u BiH

Podsjetimo, minska polja i dalje predstavljaju veliki sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini. Prema podacima kojima raspolažu Centar za uklanjanje mina BiH (BHMAC) i uprava Civilne zaštite Federacije BiH, neposredno nakon rata u toj su se zemlji minska polja prostirala na površini većoj od 4200 kilometara što je predstavljalo čak 8,9 posto njezina teritorija.

Gotovo tri desetljeća od završetka rata u Bosni i Hercegovini mine i eksplozivna sredstva postavljena tijekom ratnih sukoba i dalje su smrtna prijetnja stanovništvu, a procjena koju je BHMAC iznio prije dvije godine je da je gotovo 900 četvornih kilometara površine te zemlje još uvijek u kategoriji minski sumnjivih područja.