Procurile mučne slike s mjesta likvidacije: Ubojica stigao na biciklu i ispalio hitce

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je prethodno bio predsjednik parlamenta i igrao istaknutu ulogu u revoluciji EuroMaidan, ubijen je u Lavovu 30. kolovoza.

Ranije tog dana, Nacionalna policija izjavila je da je osoba iz politike ubijena nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu. Iryna Herashchenko, zastupnica stranke Europska solidarnost, naknadno je za Kyiv Independent potvrdila da je Parubij žrtva.

Policija je priopćila da su vlasti primile hitan poziv oko podneva nakon pucnjave u južnom gradskom okrugu Frankivskij u Lavovu. Žrtva je umrla na mjestu događaja, objavio je Kyiv Independent.

"Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko i glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko upravo su me obavijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubojstva u Lavovu. Andrii Parubij je umro", objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Ubojica izgledao kao dostavljač

Pozivajući se na izvore, televizijska kuća Suspilne izvijestila je da je osumnjičeni napadač bio odjeven kao dostavljač i vozio električni bicikl. Pojavila se i njegova snimka na kojoj se vidi vozač bicikla s kacigom na glavi.

Napadač je navodno prišao Parubiju, otvorio vatru i pobjegao s mjesta događaja na biciklu. Na mjestu zločina pronađeno je sedam čahura, rekli su izvori iz policije za Suspilne.

U Lavovskoj oblasti je u tijeku potraga za napadačem, rekao je guverner Maksim Kozitski.

Tužitelji su naknadno potvrdili da je nepoznati muškarac ispalio nekoliko hitaca na Parubiija prije nego što je pobjegao. U tijeku je operacija Sirena za pronalazak osumnjičenika, a pokrenuta je i istraga ubojstva.

Parubij, koji je u vrijeme smrti imao 54 godine, bio je dugogodišnji zastupnik iz Lavovske oblasti koji je sudjelovao u Narančastoj revoluciji 2004. godine i vodio dobrovoljačke jedinice samoobrane tijekom Euromajdanske revolucije 2013.-2014.

Nakon svrgavanja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča u svjetlu EuroMaidana, Parubij je imenovan tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. Dužnost je obnašao između veljače i kolovoza 2014., kada je Rusija okupirala Krim i započela rat u Donbasu.

Njegova uloga tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu na početku moskovske agresije učinila ga je čestom metom ruske propagande i dezinformacija.

Političar je potom bio prvi zamjenik predsjednika parlamenta između 2014. i 2016., a predsjednik parlamenta od 2016. do 2019. Od 2019. Parubij je član stranke Europske solidarnosti bivšeg predsjednika Petra Porošenka.

"Naš tim je šokiran. Ovo je teror", rekao je Heraščenko u izjavi objavljenoj na Facebook stranici Europske solidarnosti i dodao:

"Andrij je bio jedan od osnivača moderne Ukrajine... principijelan i pristojan, domoljuban, inteligentan."

Ruslan Stefančuk, sadašnji predsjednik parlamenta, nazvao je Parubija "dosljednim braniteljem ukrajinske državnosti".

„U ime Vrhovne Rade Ukrajine izražavam sućut Andrijevoj obitelji i prijateljima“, rekao je Stefančuk.

