Glavni osumnjičenik za nestanak malene Madeleine izlazi na slobodu: 'Pronašli smo dokaze...'

Glavni osumnjičenik njemačkih istražitelja za nestanak Madeleine McCann bit će pušten iz zatvora za nekoliko tjedana, piše BBC.

Christian Brückner, koji služi kaznu u sjevernoj Njemačkoj zbog osude za silovanje, bit će pušten na slobodu najkasnije do 17. rujna, rekao je za BBC glavni tužitelj Hans Christian Wolters koji istražuje nestanak malog djeteta.

Također rekao da vjeruje da je 48-godišnji njemački državljanin opasan, ali da trenutačna pravna situacija znači da ga se mora bez odgode pustiti iz zatvora.

Nestala dok je spavala

Tada trogodišnja Madeleine nestala je iz apartmanskog kompleksa u Praia da Luz u Algarveu 3. svibnja 2007., što je pokrenulo istragu diljem Europe.

Madeleineini roditelji večerali su s prijateljima u restoranu nedaleko dok su njihova kći i njezina mlađa braća i sestre blizanci spavali u stanu u prizemlju. Povremeno su provjeravali djecu sve nisu otkrili da je Madeleine nestala oko 22 sata po lokalnom vremenu.

Slučaj ostaje neriješen, ali njemački tužitelji ukazali su na dokaze koji sugeriraju da je Brückner možda bio u tom području kada je Madeleine nestala.

Nema dokaza protiv Brücknera

Wolters je rekao da, iako on i drugi tužitelji ne vjeruju da imaju dovoljno dokaza za formalno podizanje optužnice protiv Brücknera u vezi sa slučajem McCann, njihovi će napori biti nastavljeni.

"Brückner nije samo naš glavni osumnjičenik, on je jedini osumnjičenik, nema nikoga drugog. Imamo dokaze koji govore protiv, koji ukazuju na to da je odgovoran za nestanak i smrt Madeleine McCann. U posljednjih pet godina nismo pronašli ništa što ga oslobađa od odgovornosti. Pronašli smo dokaze koji jačaju naš slučaj. Ali po našem mišljenju, to nije dovoljno snažno da bi se presuda o krivnji učinila vjerojatnom i zato ga do sada nismo mogli optužiti niti zatražiti nalog za uhićenje."

Zbog razlika u pravnim sustavima, njemačke vlasti sumnjiče Brücknera za ubojstvo u vezi s Madeleine McCann, dok britanska policija i dalje njezin nestanak tretira kao slučaj nestale osobe.

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'