Zelenski: 'Ubijen je bivši čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu obranu'

Ukrajinski predsjednik kaže da svi resursi i sve snage uključene u istragu

30.8.2025.
11:57
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski kaže da je bivši čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Andrij Parubij ubijen u Lavovu.

Napisao je na društvenim mrežama: "Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klymenko i glavni tužitelj Ruslan Kravčenko upravo su izvijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubojstva u Lavovu. Andrij Parubij je ubijen. Moje sućut njegovoj obitelji i najbližima."

KrajinaUvojstvoVolodimir Zelenski
