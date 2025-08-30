LIKVIDIRAN? /
Zelenski: 'Ubijen je bivši čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu obranu'
Ukrajinski predsjednik kaže da svi resursi i sve snage uključene u istragu
30.8.2025.
11:57
Rtl
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski kaže da je bivši čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Andrij Parubij ubijen u Lavovu.
Napisao je na društvenim mrežama: "Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klymenko i glavni tužitelj Ruslan Kravčenko upravo su izvijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubojstva u Lavovu. Andrij Parubij je ubijen. Moje sućut njegovoj obitelji i najbližima."
