Zanimljivo kako je razorna oluja dobila svoje ime: 'Moj voljeni muž toliko jako hrče...'

Dave je jedna od prvih imenovanih oluja koja se očekuje ove zime u Velikoj Britaniji, otkrili su meteorolozi, nakon što je javnost poslala više od 50.000 prijedloga, piše Metro.co.uk. Britanski Meteorološki zavod, u suradnji s irskim Met Éireannom i nizozemskom nacionalnom službom za vremensku prognozu KNMI, objavio je popis imena ovogodišnjih oluja.

Mnogi ljudi daju prijedloge u čast voljenima, pa čak i omiljenim kućnim ljubimcima. Međutim, prijedlozi su poslani i po imenima muževa koji hrču glasnije od grmljavine ili tinejdžerica koje ostavljaju kaos za sobom. Prvo ime na ovogodišnjem popisu, Amy, bilo je najpopularnije žensko ime prijavljeno Meteorološkom zavodu, dok je Dave opisan kao "moj voljeni muž koji može hrkati tri puta glasnije od bilo koje oluje".

No, Meteorološki zavod rekao je da je svrha imenovanja oluja ozbiljna - pomoći ljudima da obrate pozornost, pripreme se i ostanu sigurni u teškim vremenskim uvjetima. Meteorološki zavod imenuje oluje od 2015. godine, a popis traje od početka rujna do sljedećeg kolovoza, kako bi se poklopio s početkom jeseni. Tada se povećava vjerojatnost sustava niskog tlaka i potencijal za oluje dovoljno jake da se imenuju.

Oluje idu abecednim redom

U protekloj godini imenovano je šest oluja, a oluja Floris došla je do slova F 1. kolovoza.

Prema konvencijama imenovanja koje se koriste za oluje u sjevernom Atlantiku, popis je poredan abecednim redom, izostavljajući Q, U, X, Y i Z. Imena su izvučena iz prijedloga javnosti u Velikoj Britaniji, Irskoj i Nizozemskoj.

Izbor Stevie za S inspiriran je djevojčicom koja je dobila ime po Stevie Nicks zbog njezine pjesme Dreams, koja uključuje stih: "Grmljavine se događaju samo kad pada kiša".

Ruby je bilo najpopularnije ime koje počinje s R, a jedna ga je obitelj nominirala u čast voljene bake.

Kućni ljubimci bili su nominirani, a jedan mačak, Oscar, opisan je kao "dobar dečko, ali lud kad dobije zumije".

Meteorološki zavod rekao je da je za uvrštavanje imena na popis uzet u obzir niz čimbenika, uključujući koliko ga je teško proizvesti, ima li različita značenja u različitim zemljama, je li povezano s javnom osobom ili bi moglo biti kontroverzno na bilo koji način.

Ovogodišnja imena i zemlje iz koje dolaze

Amy (UK), Bram (Irska), Chandra (Ch-an-dra) (Nizozemska), Dave (UK), Eddie (Nizozemska), Fionnuala (Fee-new-lah) (Irska), Gerard (Jer-ard) (Irska), Hannah (Nizozemska), Isla (UK), Janna (Yah-nah) (Nizozemska), Kasia (Ka-shaa) (Irska), Lilith (Nizozemska), Marty (Irska), Nico (Nizozemska), Oscar (UK), Patrick (Irska), Ruby (UK), Stevie (UK), Tadhg (Tie-g) (Irska), Violet (UK) i Wubbo (Vuh-boh) (Nizozemska).

Oluje dobivaju ime kada se smatra da imaju potencijal uzrokovati srednje ili velike utjecaje u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj ili Nizozemskoj, s primarnim fokusom na vjetar, iako će se razmotriti i dodatni problemi od kiše ili snijega.

Rebekah Hicks, glavna meteorologinja u Meteorološkom zavodu, rekla je: "Kada oluja ima ime, medijima i javnosti postaje lakše razgovarati o njoj, dijeliti informacije i pripremati se", objasnila je.

Meteorolog Meteorološkog zavoda Alex Deakin rekao je da klimatske promjene znače da vrijeme postaje "ekstremnije".

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je izgledala oluja u pustinji Nevada: 'Ovako izgleda smak svijeta'