U Sinju se spojili nebo i zemlja - čitatelji šalju snimke: DHMZ upozorava na kaos!

Snažno nevrijeme pogodilo je Dalmaciju. Na području Sinja ne prestaje jaka kiša. "Ne može se voziti, pljušti ko iz kabla. Išli smo pomalo", rekla nam je čitateljica. Kao što je najavio RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić, Dalmacija i jug Hrvatske bit će posebno pogođen ovim frontalnim poremećajem.

Lokalno su moguća nevremena, vjerojatnije od Splita prema jugu, osobito na širem dubrovačkom području uz obilnu kišu u zaobalju. Mjestimice može biti tuče, na moru pijavica. Bit će i vjetrovitije uz umjereno i jako jugo.

DHMZ izdao je crveno upozorenje za splitsku, kninsku i dubrovačku regiju. "Budite na oprezu. Moguć je olujan vjetra, bujične i urbane poplave. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", priopćili su iz DHMZ.

