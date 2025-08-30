PODRUMI POTOPLJENI /

Kaos u Dalmaciji, pogledajte potop u Sinju! Stvaraju se bujice, grom 'ubio' struju

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je i Metković, pala je velika količina kiše i prouzročila tkođer probleme u prometu

30.8.2025.
11:35
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj Net.hr
Jaka kiša potopila je danas dijelove Dalmacije, HAK upozorava da je ponegdje izraženijih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku te da su mogući i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). 

Iz Sinja nam stižu snimke "općeg potopa". Čitateljica nam je javila: "Lije li ga lije!". Doslovno se potoci vode slijevaju niz tende, a nešto ranije objavili smo i snimku jake kiše na prilaznim castama prema Sinju koje su također potopljene. 

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, jutros je zatvorena autocesta prije izlaska na Ravču u smjeru Splita, a brojni vozači su zapeli u koloni. HAK upozorava na kolone i zastoje između Posedarja i čvora Rovanjska u smjeru autoceste A1, između Stobreča i Podstrane u smjeru Splita, kod Makarske u oba smjera te između Pelješkog mosta i Opuzena u smjeru unutrašnjosti.

Od sinoć su sela Stilja i Kašče bez struje zbog udara groma, a iz HEP-a vele da rade sve što mogu, ali ne smiju riskirati zdravlje i živote.

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je i Metković, pala je velika količina kiše i prouzročila tkođer probleme u prometu. 

Kako donosi portal portal LIKE Metković, stvorile su se bujice na lokalnim cestama, a voda je prodrla u dvorišta i objekte na nižim kotama. Najveće poteškoće zabilježene su u naseljenim područjima gdje odvodni sustavi nisu mogli primiti toliku količinu oborina.

Stanovnici su tijekom jutra sami pokušavali spriječiti prodor vode, dok su komunalne službe na terenu radile na sanaciji štete i odčepljivanju odvodnih kanala.

