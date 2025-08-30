Kaos u Dalmaciji, pogledajte potop u Sinju! Stvaraju se bujice, grom 'ubio' struju

Jaka kiša potopila je danas dijelove Dalmacije, HAK upozorava da je ponegdje izraženijih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku te da su mogući i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Iz Sinja nam stižu snimke "općeg potopa". Čitateljica nam je javila: "Lije li ga lije!". Doslovno se potoci vode slijevaju niz tende, a nešto ranije objavili smo i snimku jake kiše na prilaznim castama prema Sinju koje su također potopljene.

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, jutros je zatvorena autocesta prije izlaska na Ravču u smjeru Splita, a brojni vozači su zapeli u koloni. HAK upozorava na kolone i zastoje između Posedarja i čvora Rovanjska u smjeru autoceste A1, između Stobreča i Podstrane u smjeru Splita, kod Makarske u oba smjera te između Pelješkog mosta i Opuzena u smjeru unutrašnjosti.

Od sinoć su sela Stilja i Kašče bez struje zbog udara groma, a iz HEP-a vele da rade sve što mogu, ali ne smiju riskirati zdravlje i živote.

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je i Metković, pala je velika količina kiše i prouzročila tkođer probleme u prometu.

Kako donosi portal portal LIKE Metković, stvorile su se bujice na lokalnim cestama, a voda je prodrla u dvorišta i objekte na nižim kotama. Najveće poteškoće zabilježene su u naseljenim područjima gdje odvodni sustavi nisu mogli primiti toliku količinu oborina.

Stanovnici su tijekom jutra sami pokušavali spriječiti prodor vode, dok su komunalne službe na terenu radile na sanaciji štete i odčepljivanju odvodnih kanala.