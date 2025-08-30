Procurio šokantan policijski dokument: 'Istra postala meka za škaljarski i kavački klan'

Jedan od čelnika pulske policijske postaje na šokantan način opisuje situaciju vezano za skupinu nedavno uhićenog pulskog trenera i kvazi zaštitara Denisa Vojnikovića, otkriva to interni policijski dokument koji Istra24 ima u posjedu.

Dopis je napisan u kolovozu prošle godine nakon neuspjele racije u jednom od najpopularnijih pulskih barova. Prilikom racije dio uhićenih zadržao je mobitele i onda iz "marice" slao muzičke poruke pojedinim policajcima. Jedna od pjesma bila je "Nazdravit ću dušmanima". Policijski šef kojem je posvećena pjesma kaže da su takve stvari normalne u Meksiku ili Srbiji.

"Svi jako dobro znamo da se radi o klasičnom zločinačkom udruženju od 20-ak osoba koje je u zadnjih deset godina preraslo u ozbiljnu skupinu", započinje dopis upućen gotovo svim čelnim policajcima PU Istarske.

Bivši policajac reketari pulske kafiće

Već godinama se zna da spomenuta skupina u kojoj je i jedan bivši policijski djelatnik (L.B.) reketari pulske kafiće. U tim se kafićima i barovima potom zapošljavaju redari bez licence koji "na dnevnoj bazi" premlaćuju ljude.

Visoko rangirani policajac tvrdi da su on i njegovi pomoćnici u više navrata "aludirali na navedeni problem koji nadilazi mogućnosti pulske policijske postaje".

Takva vrsta nasilja se nikad u Puli nije dozvoljavala a niti smo ikad imali tako svirepu skupinu, napisao je svojim kolegama autor dopisa upozoravajući da je za spomenutu skupinu specifično da se svjedoci njihove svireposti uslijed pritiska povlače, da se uklanjaju dokazi s video kamera i sve to tako godinama.

Klanovi jači od policije

Prije dvije godine zaštitari su prebili jednu osobu ispred Pietas Julie, nanijeli su mu teške ozljede ali ništa se konkretno nije dogodilo.

Skupina, tvrdi se u dopisu, širi famu da je jača od policije i tužiteljstva te da imaju svoje ljude u svim institucijama.

"Stvarnost pokazuje da su u pravu jer nekim čudom uvijek se isposluje da nakon privođenja brzo izađu vani. Skupina je nadrasla mogućnosti pulske policijske postaje jer ih se nije na vrijeme zaustavilo u startu", zaključuje policajac.

U dopisu se navode imena poznatih pulskih odvjetnika koji su uvijek na raspolaganju spomenutoj skupini.

'Ključni moment'

Policijski čelnik tvrdi da se u nekoliko navrata predlagala racija u spomenutom popularnom pulskom objektu ali prijedlozi nisu naišli na podršku vrha PU Istarske. Kada je konačno racija realizirana, pokazalo se da su u spomenutom lokalu bili unaprijed obaviješteni. Gotovo svi zaštitari diljem Pule te su večeri znali da slijedi racija u konkretnom objektu.

Osim spornog pulskog bara u dopisu se kao "ključni moment" razumijevanja moći spomenute skupine navode višestruki neuspješni slučajevi deložacija iz “Porečanke” koja je nekoliko puta odgađana zbog blokade Vojnikovićeve skupine.

Autor tvrdi da je u zgradi (koju je 20 godina mimo zakona kontrolirao kontroverzni porečki poduzetnik Milija Mirović op.a.) aktivno djelovao stožer ove grupacije. U zgradi je prije deložacije djelovalo nekoliko borilačkih klubova ali i bordela.

Policija je nemoćna

Policijski čelnik naglašava da je skupina nastavila s prijetećim porukama i nakon deložacije. Poruke se slane raznim interventnim policajcima koji su pozivani na "sparinge". Ovdje dolazimo do najozbiljnijeg dijela ove mučne priče.

Na spomenutoj deložaciji pokazalo se da 70 posto pripadnika Vojnikovićeve skupine čine osobe s područja Srbije. Policijski čelnik tvrdi da je policija nemoćna jer su spomenute osobe fiktivno prijavljene kod drugih poslodavaca.

"Upravo te osobe rade najgora nasilna djela. Radi se o boksačima, kickboxerima ili borcima drugih borilačkih vještina zbog čega me situacija sve više podsjeća na Srbiju gdje su takve skupine preuzele vlast i nemaju strah ni pred kim", ogorčen je čelni pulski policajac.

"Činjenica je da je Istra postala meka za škaljarski i kavački klan. Naveliko su ušli u nekretninske poslove i nećemo ih tako lako istjerati", smatra policajac dodajući da se problem može riješiti samo suradnjom cjelokupne Istarske policije, SOA-e, DORH-a, DIRH-a i porezne inspekcije.

U zadnjoj rečenici dopisa policajac kaže da se osobno ne boji opisane skupine ali da se ponekad osjeća prepušten samom sebi te da je spreman, po potrebi, na ulici zaštititi se vlastitim pištoljem. Dodaje da njegov stav dijeli "velika većina djelatnika PU Istarske".

