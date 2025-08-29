Šverc duhana iz BiH: USKOK razbio bandu, zaradili gotovo 200.000 eura na ilegalnim cigaretama

USKOK je, temeljem kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, pokrenuo istragu protiv šestorice hrvatskih državljana (rođenih 1972., 1981., 1967., 1966., 1962. i 1959.), zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Prema sumnjama tužiteljstva, prvi okrivljenik je od 7. kolovoza 2023. do 6. veljače 2024. na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije povezao ostale osumnjičenike u zajedničko djelovanje s jasno podijeljenim ulogama. Cilj udruženja bio je stjecanje nepripadne koristi nezakonitom nabavom i prijevozom većih količina cigareta i duhana iz BiH u Hrvatsku, gdje su proizvodi završavali na ilegalnom tržištu.

Prvi okrivljenik je od trećeg i petog okrivljenika naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija RH. Zajedno s drugim do petim okrivljenikom dogovarao je prijevoz i isporuku robe, kao i lokacije preuzimanja. Osumnjičeni su vozilima dopremali krijumčarene proizvode na dogovorene lokacije, dok je prvi okrivljenik u pratnji osiguravao da izbjegnu policijske patrole. Nakon toga je organizirao daljnju prodaju, stoji u priopćenju USKOK -a.

Zarada više id 160 tisuća eura

Na taj način iz BiH je u Hrvatsku ilegalno uvezeno najmanje 1.175 kilograma duhana i 173.250 komada cigareta, a zarada zločinačkog udruženja iznosila je 161.659,22 eura.

Također, sumnja se da je drugi okrivljenik od 10. studenog 2023. do 14. veljače 2024. povezao trećeg i šestog okrivljenika u novi lanac krijumčarenja cigareta i duhana. On je od njih naručivao veće količine proizvoda bez markica, a oni su ih, prema dogovoru, dopremali na unaprijed određene lokacije. Drugi okrivljenik potom je preuzimao robu i organizirao daljnju prodaju.

U ovom slučaju ilegalno je prevezeno najmanje 100 kilograma duhana i 100.000 cigareta, čime je ostvarena protupravna korist od 24.470 eura.

USKOK je Županijskom sudu u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora za četvoricu od šestorice okrivljenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Smjena vodstva i rotacije u poreznom Uskoku usred ljeta: Službenici traže pojašnjenja