Gori na Mljetu, kanaderi zbog vjetra ne mogu ništa: 'Jedan se vratio...'

Požar borove šume buknuo je u petak ujutro kod mjesta Korita na otoku Mljetu, a gašenje otežava jako jugo zbog čega dva pozvana kanadera nisu mogla djelovati, rekao je za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

"Jako je jugo i kanaderi ne mogu raditi pa smo jednog vratili u Zadar, a drugog zadržali u Dubrovniku. Požar gase kopnene snage i zasad ide dobro. Nadam se da će tako i završiti“, rekao je Simović.

Dodao je za Dubrovački dnevnik da su vatrogasci na jednom dijelu požarišta vatru "sustigli", ali hvataju se u koštac s ostatkom buktinje.

Na požarištu je 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Foto: Dubrovački Dnevnik

