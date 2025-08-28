Na autocesti A1 kod Ravče sudarila se četiri vozila: Dvoje ljudi ozlijeđeno

Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala četiri automobila u četvrtak navečer na A1 kod čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, doznaje se u splitskoj policiji.

Prema prvim informacijama ta se prometna nesreća dogodila oko 19.40 sati i u njoj su sudjelovala četiri automobila. Za sada je poznato da su dvije osobe zatražile liječničku pomoć, no još se uvijek ne zna težina njihovih ozljeda.

Zbog policijskog očevida na mjestu nesreće cesta je do 20.45 sati bila u potpunosti zatvorena za promet, a nakon toga je promet pušten jednom kolničkom trakom u smjeru Dubrovnika.