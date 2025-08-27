Priveden 47-godišnji ravnatelj iz Međimurja: Umjesto da vodi školu, bio na gažama?

Zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, policija je privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 47-godišnjakom sumnja se da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, priopćila je Policijska uprava međimurska.

Osumnjičeni je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno da najmanje 500-tinjak sati nije bio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Ravnatelj svira u bendu?

Protiv osumnjičenog ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske.

Kako neslužbeno doznaje emedjimurje, radi se o ravnatelju Vladimiru Novaku iz Osnovne škole Šenkovec, a to toj je problematici već pisao List Međimurje.

Prema anonimnom pismu s naslovom "Tko je ravnatelj OŠ s više od 100 dana godišnjeg?", koje su dobili prošle godine, navodi se kako ravnatelj svira u bendu Petra Graše, a istodobno upravlja školom.

"Nije tajna da radim dva posla, što mislim da nije sramota, i to ne skrivam i nemam razloga skrivati jer sam ponosan na to i svoj primarni posao obavljam redovito, odgovorno te svoj potpisani ugovor o radu izvršavam u potpunosti", rekao je ravnatelj prošle godine.

