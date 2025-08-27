OPREZ /

Nesreća na A3, poslano upozorenje vozačima: Problemi i na autocesti A1 prema Zagrebu

Foto: Luka Batelic/pixsell/ilustracija

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine

27.8.2025.
7:26
Hina
Luka Batelic/pixsell/ilustracija
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine, a HAK vozače poziva na oprez.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

