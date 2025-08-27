Horor u Našicama: Metalna armatura pala na radnika i teško ga ozlijedila

U otvorenom skladištu građevinskog materijala u Našicama teško je ozlijeđen radnik kada je na njega pala armatura metalne mreže.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 13 sati. Tijekom utovara u kamion, na viljuškaru su se odvezale armaturne metalne mreže i rasipale se na pod, objavila je osječko-baranjska policija.

Jedna je udarila u nogu 31-godišnjeg radnika, koji je prebačen u Opću županijsku bolnicu Našice i zadržan na liječenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče