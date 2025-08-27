PREBAČEN U BOLNICU /

Horor u Našicama: Metalna armatura pala na radnika i teško ga ozlijedila

Horor u Našicama: Metalna armatura pala na radnika i teško ga ozlijedila
Foto: Igor Kralj/pixsell

Zadržan je u Općoj županijskoj bolnici Našice na liječenju

27.8.2025.
9:46
Dunja Stanković
Igor Kralj/pixsell
U otvorenom skladištu građevinskog materijala u Našicama teško je ozlijeđen radnik kada je na njega pala armatura metalne mreže. 

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 13 sati. Tijekom utovara u kamion, na viljuškaru su se odvezale armaturne metalne mreže i rasipale se na pod, objavila je osječko-baranjska policija. 

Jedna je udarila u nogu 31-godišnjeg radnika, koji je prebačen u Opću županijsku bolnicu Našice i zadržan na liječenju. 

NašiceOzljeda Na RaduPolicijaNesreća
