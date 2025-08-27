U kampu na Pagu sukobili se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac! Objavljeni detalji drame

Sedmero muškaraca, od toga troje hrvatskih državljana, dvoje državljana Srbije te po jedan državljanin Crne Gore i Bosne i Hercegovine, privedeno je uz optužni prijedlog u ponedjeljak nakon verbalnog, a onda i fizičkog sukoba te remećenja javnog reda i mira u kampu na Pagu, izvijestila je zadarska policija.

Tereti ih se da su u ranim jutarnjim satima u nedjelju u Povljani remetili javni red i mir "na naročito drzak način", s obzirom na vrijeme i mjesto na kojem su se nalazili drugi gosti.

Policija je utvrdila da su hrvatski državljani od 30, 21 i 19 godina te državljanin Srbije (25) oko pet sati ujutro zajedno došli kod zaposlenika kampa gdje je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba sa stranim državljanima: 27-godišnjim državljanom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.

Trojica radila kaos par sati ranije

"Nakon međusobnog fizičkog sukoba unutar zatvorenih prostora, nastavili su s remećenjem javnog reda i mira i van objekta, oštećujući inventar", potvrdila je policija.

Sedmorka je uhićena istog juta te su privedeni u prostorije policije, a otkriveno je da je većina bila pod utjecajem alkohola. Osumnjičene su pregledali djelatnici hitne medicinske pomoći i utvrdili da su trojica lakše ozlijeđena.

Prije nego što su se sukobili u kampu, svemu je prethodilo remećenje javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Povljani oko tri sata u noći, u kojem su sudjelovala dvojica hrvatskih državljana od 24 i 19 godina te državljanin Srbije od 27 godina.

Protiv njih trojice je nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog i zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s time da je 24-godišnjem hrvatskom državljaninu stavljeno na teret da je počinio i prekršaj iz članka 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

